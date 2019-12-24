Kalın, O’Brien ile Libya’yı görüştü

Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Bu arada Avrupa Birliği, özellikle Libya’nın başkenti Trablus civarında gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu. “Uluslararası toplumun tüm üyeleri BM’nin silah ambargosunu gözetmeli ve saygı duymalı” diyen AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, “AB, tüm taraflara askeri faaliyetlerini durdurma ve diyaloğu başlatma çağrısında bulunuyor” dedi.