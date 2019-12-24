Kalın, O’Brien ile Libya’yı görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile Libya’yı görüştü. İkili arasındaki telefon görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu ile doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edeceği vurgulandı.
Bu arada Avrupa Birliği, özellikle Libya’nın başkenti Trablus civarında gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu. “Uluslararası toplumun tüm üyeleri BM’nin silah ambargosunu gözetmeli ve saygı duymalı” diyen AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, “AB, tüm taraflara askeri faaliyetlerini durdurma ve diyaloğu başlatma çağrısında bulunuyor” dedi.
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