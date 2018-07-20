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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
20.07.2018 - 07:23, Son Güncelleme:

Kalça büyütme operasyonu geçiren hastası ölen doktor yakalandı

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Kalça büyütme operasyonu geçiren hastası ölen doktor yakalandı

Brezilya'da evinde kalça büyütme iğneleri yaptığı kadının ölümünden sonra kaçan "Dr. Bumbum" (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado dört gün sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Polis, doktorun gizli bir tanığın tüyosuyla Rio de Janeiro'da yakalandığını duyurdu.

Doktorun Cumartesi akşamı kalçasının büyütülmesi için enjeksiyon yaptığı iki çocuk annesi 46 yaşındaki Lilian Calixto fenalaşmış, kaldırığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Operasyon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro'ya gelen kadına bu tür operasyonlarda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor. Kadının ölümüyle doktor da kayıplara karışmıştı.

Doktor Furtado cinayetle suçlanıyor. Doktorun gözaltına alınan annesi de suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor, ayrıca operasyon sırasında doktora yardım ettiği iddiasıyla kız arkadaşının da gözaltında olduğu bildirildi.

Kalça büyütme operasyonu geçiren hastası ölen doktor yakalandı

Furtado'nun avukatı Çarşamba günkü açıklamasında müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

Instagram'da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkıyor.

Furtado, Perşembe günü gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Calixto'nun ölümünün 'ölümcül bir kaza' olduğunu, daha önce buna benzer 9 bin ameliyat yaptığını ve bu operasyonların Brezilya'da yasal olduğunu söyledi.

Rio de Janeiro Tabibler Odası, Calixto'nun ölümü üzerine soruşturma başlatırken Brezilya Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Niveo Steffen, uzmanlık alanı olmamasına rağmen sektörde pek çok kişinin faaliyet göstermeye başladığına dikkat çekerek "Evde plastik cerrahi yapamazsınız" dedi.

Steffen, "Birçok kişi, insanlara etik olmayan şekilde hayal satıyor. Zayıf insanlar, koşulların uygun olup olmadığını sorgulamadan düşük fiyatların cazibesine kapılıyor" diye konuştu.

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