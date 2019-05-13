Kalbi ringlerde son kez çarptı
Ringlerde ‘Gümüş Kral’ olarak anılan Meksikalı güreşçi ve aktör Cesar Barron, cumartesi gecesi İngiltere’nin başkenti Londra’daki maçı sırasında 51 yaşında hayatını kaybetti.
Meksikalı rakibi Juventud Guerrera’yla karşılaştığı maçta kalp krizi geçirdiği belirlenen Barron, ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Seyircilerden bazılarının, başarılı güreşçinin yüzüstü yere kapaklanmasını performansın bir parçası olarak gördüğü ve uzun süre alkışladığı belirtiliyor.
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