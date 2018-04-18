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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
18.04.2018 - 00:13, Son Güncelleme:

‘Kahvemizi içtik bayrak dikmeye karar verdik’

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
‘Kahvemizi içtik bayrak dikmeye karar verdik’

EGE’de üç Yunan’ın Didim’in karşısındaki Hurşit adaları yakınlarındaki Kerdo (Mikri Anthropofa- Küçük Yamyam) kayalıklarına bayrak dikmesiyle çıkan kriz Yunanistan’da manşetlerde yer alırken iktidardaki SYRIA partisinden bir vekil eylemi eleştirdi.

Bayrak dikenlerden Haralambos Tsagalas, Ant1 TV’ye yaptığı açıklamada “Geçen perşembe Ege’de düşen Yunan savaş uçağında hayatını kaybeden pilot Yorgo Baltadoros’un anısına, 5  adaya Yunan bayrağı dikmeyi kararlaştırdık. Cuma sabahı uyandık, kahvemizi içtik ve aramızda ‘bunu yapmamız gerek’ dedik. Saat 11.00’de bayrakları dikmeye başladık, bu iş saat 16.00’da bitti. Ertesi gün 5 adaya tekrar gittik. Bayraklar yerinde duruyordu.”

İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Niko Ksidakis  bayrak diken Yunanları eleştirdi.  Niko Ksidakis,  “Her aklına esen kalkıp bir bayrak dikecek, sonra da Yunan devleti ve ordusu yapılan saçmalıklarla mı uğraşacak” dedi.

Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis ise ‘Thema’ radyosundaki demecinde “Bizim radarlarda, Sayın Yıldırım’ın bahsettiği bir olayın yaşandığı görünmüyor. Yunan bayrağının, Türk Sahil Güvenlik ya da özel kuvvetleri tarafından indirildiği sonucu çıkmıyor” iddiasında bulundu. 

‘Kahvemizi içtik bayrak dikmeye karar verdik’

ÇİPRAS, MEİS VE KARA ADA’DA
YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, dün Kaş’ın karşısındaki Meis adasından sonra Kara Ada’yı (Ro) ziyaret etti. Meis’te vatandaşlarla, Kara Ada’da ise Yunan askerleriyle bir süre sohbet etti. Çipras’a, Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ve Deniczilik Bakanı Panayotis Kuruplis refakat etti. Yunan medyasında 9 Nisan Pazartesi gecesi, Kara Ada’daki Yunan askerlerinin, bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine, izli mermilerle ve ters istikamette uyarı ateşi açtıkları iddia edilmişti. Yunan Başbakanlık kaynakları ise “Olayı çok önemli saymıyoruz” demişti. 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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