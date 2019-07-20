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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
20.07.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Kahve yapan turistlere 6 bin TL para cezası

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Kahve yapan turistlere 6 bin TL para cezası

İtalya'da iki ağaç arasına hamak gererek uyuyan ve turistik bir köprünün altında kahve pişiren turistlere yüzlerce euro para cezası kesildi.

Kuzeydeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak asarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 euro para cezası aldı. Polis, Avusturyalı turistin ağaçlara herhangi bir şey asılmasını yasaklayan yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Turistin ayrıca hamağını yayaların kullandığı kaldırıma çok yakın kurduğu da belirtildi.

Trieste'deki aynı çamlıkta bugün hamak yasağına karşı bir gösteri yapılması planlanıyor. Sosyal medyada da "hamaklara özgürlük" ve "sivil itaatsizlik" etiketleriyle hamak yasağına tepki gösteriliyor.

"Hamaklara Özgürlük Kolektifi" isimli bir grup "sallanan bir hamakta uyuklama hakkını savunmak" için bugünkü gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Polisten yapılan açıklamada ise kentte ağaçlara hamak asılması nedeniyle çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.


950 EURO VE KENTTEN ATILMA CEZASI

İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü'nün altında kahve pişiren iki kişi toplam 950 euro (yaklaşık 6 bin TL) cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi "Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan" iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da "Venedik'e herkes saygı göstermeli, kentimize gelip istedikleri gibi davranabileceklerini düşünen terbiyesizler de anlamalı ki yakalanacaklar, ceza alacaklar ve kentten atılacaklar" dedi.

Aralarında Venedik'in de bulunduğu çok sayıda İtalyan kenti, özellikle turizm sezonunda turistik mekanlarda yemek yemek, yerlere oturmak, çeşme ve süs havuzlarına girmek gibi "anti-sosyal" davranış biçimlerine yasak ve kısıtlamalar getiriyor. Venedik'e günübirlik olarak giden turistlerden 10 euro'ya kadar "ayakbastı parası" alınması da kararlaştırılmıştı.

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