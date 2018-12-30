Kahraman dalgıçlar onur listesinde
İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, yeni yıl dolayısıyla oluşturduğu ‘Onur listesi’ne bu yıl Temmuz ayında Tayland’da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasına yardım eden 7 dalgıcı da dahil etti.
Çocuklara ilk ulaşan ekipten Joshua Bratchley, Connor Roe ve Vernon Unsworth, Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görüldüler. Diğer dört dalgıç da cesaret ödülüne değer bulundu. Uzun zamandır Tayland’da yaşaması nedeniyle bölgenin coğrafyasına hakim olan Vern Unsworth, çocukların kurtarılmasında büyük rol oynamıştı. Unsworth, listeye seçildiği için onur duyduğunu belirtirken kurtarma operasyonunun bir ‘takım çalışması’ olduğuna dikkat çekti. Tayland’da Haziran ayında yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri girdikleri mağarada iki haftadan uzun bir süre mahsur kalmıştı. Tayland Deniz Kuvvetleri ve dünya çapında deneyimli dalgıçların çalışmaları sonucu, çocuklar ve antrenörleri zorlu bir operasyonla kurtarılmıştı.
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