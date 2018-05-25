Kafasına saplı bıçakla gezdi! Şoke eden görüntü...
Brezilya'da yaşayan 34 yaşındaki Pedro Ferreira, hapishanede bir diğer mahkûmla yaşadığı kavganın ardından bu hale geldi.
Brezilya'da yaşayan Pedro Ferreira, hırsızlık nedeniyle yattığı hapishanede bir başka mahkûmla tartışma yaşadı.
Yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğrayan adamın kafasındaki büyük bıçak görüntüleri görenleri hayrete düşürdü.
2004 yılında hapse atılan adama saldıran mahkûmun 27 yaşındaki Antonio da Silva olduğu belirtildi.
Saldırıya uğrayan adam, "Bir arkadaşım bana Antonio'nun hücresine gitmemi söyledi. Gittiğimde ise Antonio bana bıçakla saldırdı" dedi.
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