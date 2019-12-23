Kafa nakli bir süredir tartışılan bir durum. Bilim insanları da ek araştırmalar yaparak bunu gerçekleştirmek için çabalıyor ve bunu saf bir fantezi olmaktan çıkarmak istiyor.

Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde eski beyin ve sinir cerrahı olan Bruce Mathew'a göre, kafa nakli 2030'a kadar mümkün olabilir.

Mathew yaptığı açıklamada, "Başlangıçta, niyetimiz sadece bir fikri beyin fırtınası yapmaktı ve oldukça aptalca görünüyordu, ama sonra fark ettim ki, aslında değil. Beyin ve omuriliği birlikte naklederseniz kafa nakli imkansız değil." dedi.

Şimdiye kadar nakil üzerinde çalışan cerrahlar, kafa nakli için omuriliği kafadan ayırarak ameliyatı gerçekleştirmeye çalışıyordu. 10 binin üzerinde operasyona katılan Mathew ise, bu fikri "tamamen gülünç" buluyor.

Mathew ayrıca bu mehhodla gelecekte robotik gövdelere nakillerin de mümkün olabileceğini belirtti.

Dünyanın ilk kafa nakli operasyonu gönüllüsü Valery Spiridonov 3 yıllık hazırlığın ardından geçtiğimiz yıl kafa naklinden vazgeçmişti.

KADAVRA DENEYİ YAPILMIŞTI

2017 yılında ilk kafa naklini gerçekleştireceği iddiasıyla büyük bir ün kazanan Cerrah Sergio Canavero, sözünü verdiği ilk nakil ameliyatını Çin'deki bir klinikte kadavra üzerinde gerçekleştirdiğini açıklamıştı.