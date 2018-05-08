Kadınların araba kullanma yasağını gelecek ay kalkıyor
Suudi Arabistanlı yetkililer, kadınlar araba kullanmasına yönelik yasağa 24 Haziran'da son verileceğini açıkladı.
Sputnik'in aktardığına göre, Suudi Arabistan ülkedeki kadınların araba kullanmasına yönelik yasağı gelecek ay sonlandıracağını ilan etti. Suudi Arabistan Trafik Genel Müdürü Muhammed el Bessami "Ülkedeki kadınların araç kullanmaya başlaması konusundaki tüm düzenlemeler oluşturuldu" diye konuştu.
Bessami 18 yaş ve üzeri kadınların ehliyet başvurusunda bulunabileceğini de söyledi.
Ülkedeki 5 şehirde kadınlar için ehliyet kurslarının açıldığı açıklanırken bu kurslarda yurtdışında ehliyet almış Suudi kadınların da öğretmenlik yapacağı belirtildi.
Bessami "Suudi Arabistan'da birçok kadının yurtdışından alınmış ehliyetlere sahip olduğu bir sır değil" ifadelerini kullandı.
Eylül 2017'de Suudi Arabistan'da yayınlanan kraliyet kararnamesi ile dünyada bir tek bu ülkede uygulanan kadınlara araba kullanma yasağının sonlandırılacağı açıklanmıştı.
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