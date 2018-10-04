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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
04.10.2018 - 01:28, Son Güncelleme:

Kadınları kurtaran ülke

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Kadınları kurtaran ülke

Avustralya, kadınların en büyük kâbuslarından rahim ağzı kanserini tamamen ortadan kaldıran ilk ülke olacak. Hastalığı son 20 yıldır ‘kamu sağlığı’ olarak ele alan, kız ve erkek çocuklarını erken yaşta hastalığa yol açan HPV’ye karşı aşılayan Avustralya, bu tehlikeli kanser türünü bitme noktasına getirdi.

Avustralya'da kadınlar için en tehlikeli kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserine yönelik yıllardır yürütülen aşılama ve tarama çalışmaları sonuç verdi. Ülkede 2022 itibariyle 100 binde 6 oranında görülmesi beklenen bu kanser türü, ‘nadir tür’ kategorisine alınacak. Avustralya, hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayan ulusal görüntüleme programını ilk olarak 1991 yılında hayata geçirmişti. Rahim ağzı kanserine neden olan ‘İnsan Pappilloma Virüsü’ (HPV) aşısını ulusal çapta kız çocuklarına uygulayan ilk ülke olan Avustralya, bunun kapsamını daha sonra erkek çocuklarına da genişletti. Rahim ağzı kanserine, cinsel yolla bulaşan yüksek riskli HPV türleri yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın küresel düzeyde yol açtığı ölüm oranlarının yüksek olduğunu belirtirken, rahim ağzı kanseri kadınlarda sık görülen dördüncü kanser türü olan olarak biliniyor. Avustralya’da şu anda 100 bin kişide 7 vaka görülüyor. Bu küresel oranın yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Araştırmalara göre Avustralya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 2035’te 4’e düşecek.

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