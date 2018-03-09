Kadınlar seslerini yükseltmeli
AVRUPA Parlamentosu’nda Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen medyada kadınların güçlendirilmesi konulu bir konferansta konuşan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, “Kadınların seslerini yükseltmeleri ve mücadeleyi sürdürmeleri gerekiyor” dedi.
Avrupa Konseyi’nin 47 üyesinde kadınların medyada erkeklere oranla daha az temsil edildiğini ancak savaş bölgeleri dahil olmak üzere her alanda varlık göstermeyi sürdürdüklerini söyleyen Bilgehan, “Bir kadın gazetecinin annesiyim ve kızım şu an Suriye’de. Anne olarak endişe duyuyorum ancak onunla gurur duyuyorum. Mesleğini seven ve risklere rağmen gazetecilik yapmayı sürdüren cesur bir kadın gazeteci” dedi.
DOĞAN GRUBU ÖRNEĞİ
Bilgehan, şöyle devam etti: “Gazetecilik mesleğinin yapılmasının zor olduğu Türkiye’nin parlamenteriyim. Özellikle bir gruptan bahsetmek istiyorum; Doğan Grubu. Dört kadın tarafından yönetilen bir grup. Yıllardır kadına şiddeti önleme, toplumun bu konudaki hassasiyetini arttırma amaçlı kampanyalar yürütüyorlar. Mağdur kadınlar için çağrı numarası oluşturdular ve bu konuya hassasiyet gösterilmesinde ve sorunun anlaşılmasında çok etkili oldu.”
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