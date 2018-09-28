Kadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor
GeriDünya Kadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe
28.09.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Kadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlar, cinsel tacizi neden açıklamadıklarını anlatıyor

Geçmişte cinsel tacize uğradığını söyleyen binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Neden zamanında açıklamadılar?" sorusuna sosyal medyada "WhyIDidntReport" (Neden bildirmedim) etiketiyle yanıt vermeye başladı.

Donald Trump bu açıklamayı, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel iddialarının ortaya atılmasından sonra yapmıştı.

ASHLEY JUDD: BİR KEZ ŞİKAYET ETTİM SONUÇ ALAMADIM

Oyuncu Ashley Judd, Twitter mesajında "Çünkü genç bir kızken ilk kez bir cinsel saldırıya uğradığımda şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Daha sonra bunun büyütülecek kadar önemli bir şey olmadığını düşündüm. Yanılmışım" dedi.

MİRO SORVİNO: 7 YAŞINDA TACİZE UĞRADIM, BÜYÜKLERİM CİDDİYE ALMADI

Amerikalı oyuncu Mira Sorvino da "İlk tacize uğradığımda yedi yaşındaydım. Bunu büyüklere söyledim. Bana 'O yaşlı ve iyi adam. Onu kastetmemiştir' dediler. 15 yaşında tecavüze uğradığımda sadece günlüğüme yazdım. Bunu okuyan bir yetişkin beni büyüklerle yatmakla suçladı' diye yazdı.

CARA DELEVİNGNE: KÖTÜ BİR ŞEY YAPMIŞIM GİBİ SUÇLU HİSSETTİM

İngiliz oyuncu ve model Cara Delevingne ise neden uğradığı cinsel saldırıyı zamanında bildirmediği sorusuna "Çünkü utandım ve başka birinin hayatını mahvetmek istemedim" diye yanıt verdi.

Delevingne, yaşadığı olaydan sonra kendisini taciz eden kişinin adını açıklamamıştı. Ancak 2017'de bu kişinin ünlü yapımcı Harvey Weinstein olduğunu söyledi.

Cara Delevingne, Instagram mesajında, bir otel odasında kendisini başka bir kadını öpmeye zorlayan Weinstein'in tacizine uğradığını yazdı, "Bunu açıklamakta çok tereddüt ettim. Ailesini incitmek istemedim. Kötü bir şey yapmışım gibi suçlu hissettim. Bu tür şeyler tanıdığım birçok kadının da başına geldiği için korkuya kapılmıştım. O kadınlar korkudan hiçbir şey söylememişlerdi."

ALYSSA MİLANO: AİLEME SÖYLEMEM 30 YIL ALDI. ADALET BİR SEÇENEK DEĞİLDİ.

Oyuncu Alyssa Milano da maruz kaldığı tacizi ailesine söylemenin 30 yıl aldığını söyledi. Milano, "Yaşadıklarımı arkadaşlarıma da yıllar sonra anlatabildim. Hiçbir resmi şikayette bulunmadım. Çektiğim acıları adalet arayarak dindirmeye çalışmadım. Çünkü adalet bir seçenek değildi' dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Ülke şokta! Bomba yüklü araçla...

BBC bu haritayla uyardı! Türkiye'ye geliyor

Iraklı ünlü model Bağdat’ta öldürüldü