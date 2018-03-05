Kadınlar 100’üncü yıl dönümünü bisiklet turuyla kutladı

ALMANYA’nın Nürnberg kentinin merkezindeki Plarrer Meydanı’nda toplanan Türk ve Alman kadınlar, bisikletlerine binerek polis araçları eşliğinde şehri turladı.

Tur öncesi bir konuşma yapan Türk Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel, günün önemini anlattı ve “Almanya’da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bu hak Türkiye de, biz kadınlara 5 Aralık 1934 tarihinde verilmişti. Bundan dolayı her ikisini de kutlamış oluyoruz” dedi.





Menzel, kadınlara ve çocuklara şiddette de karşı olduklarını, bu gibi olayları şiddetle kınadıklarını söyledi. Bisikletli tur sonrası, Türk ve Alman kadınlar bir Türk restoranında buluştu ve burada Türkçe ve Almanca açıklamalar yaptılar.