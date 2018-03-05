Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Kadınlar 100’üncü yıl dönümünü bisiklet turuyla kutladı

    Kadınlar 100’üncü yıl dönümünü bisiklet turuyla kutladı

    Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
    05.03.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Kuzey Bavyera Türk Alman Kadınlar Kulübü, Almanya’da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 100’üncü yılını kutlarken, kadına şiddeti de kınadı.

    ALMANYA’nın Nürnberg kentinin merkezindeki Plarrer Meydanı’nda toplanan Türk ve Alman kadınlar, bisikletlerine binerek polis araçları eşliğinde şehri turladı.
    Tur öncesi bir konuşma yapan Türk Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel, günün önemini anlattı ve “Almanya’da kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bu hak Türkiye de, biz kadınlara 5 Aralık 1934 tarihinde verilmişti. Bundan dolayı her ikisini de kutlamış oluyoruz” dedi.

    Kadınlar 100’üncü yıl dönümünü bisiklet turuyla kutladı

    Menzel, kadınlara ve çocuklara şiddette de karşı olduklarını, bu gibi olayları şiddetle kınadıklarını söyledi. Bisikletli tur sonrası, Türk ve Alman kadınlar bir Türk restoranında buluştu ve burada Türkçe ve Almanca açıklamalar yaptılar.

    Kadınlar 100’üncü yıl dönümünü bisiklet turuyla kutladı

    Kadınlar 100’üncü yıl dönümünü bisiklet turuyla kutladı

    Kadınlar 100’üncü yıl dönümünü bisiklet turuyla kutladı

    Etiketler: Gülseren Suzan Menzel , Türk Alman Kadınlar Kulübü , seçme seçilme hakkı , almanya , 100. yıl , avrupadan haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri