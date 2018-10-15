Kadına yönelik şiddetle mücadele notumuz: Orta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKadına yönelik şiddetle mücadele notumuz: Orta
GeriDünya Kadına yönelik şiddetle mücadele notumuz: Orta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP
15.10.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

Kadına yönelik şiddetle mücadele notumuz: Orta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadına yönelik şiddetle mücadele notumuz: Orta

AVRUPA Konseyi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasını değerlendirdi.

Avrupa Konseyi (AK), Türkiye’nin yasal mevzuatını İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerine uygun hale getirmek için yaptığı düzenlemeleri ve şiddetle mücadele önlemlerinin tüm mağdur gruplar için faydalı olmasını sağlama amaçlı çabalarını memnuniyetle karşıladı. AK bünyesinde çalışan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GREVIO) tarafından hazırlanan ve bugün açıklanacak olan raporda, siyaset ve kamunun en üst seviyelerinde de olmak üzere kadının rolüne yönelik derinleşmiş, kısıtlayıcı ve basmakalıp görüşlerin Türk toplumunu kaplamayı sürdürmesinin ciddi endişeye neden olduğu vurgulandı.

GREVIO, cinsiyet eşitliği alanındaki eksiklerin de stereotiplerin aşılmasına yönelik çabaların altını oyma riski içerdiği uyarısında bulundu. GREVIO uzmanları kadınları şiddetten korumaya yönelik önlemlerde ilerleme kaydedildiğini not etmekle birlikte şiddetin cezasız kalması halinin sürüp giden bir endişe olduğunu kaydetti. Bu bağlamda Türkiye’den önlem, koruma, cezalandırma ve entegre politikalar alanlarında daha fazla adım istendi.

TÜRKİYE’DEN BEKLENTİ

Şiddete uğrayan kadınların şikayette bulunma düzeyini düşük bulan GREVIO, tecavüz ya da diğer cinsel şiddet türleri söz konusu olduğunda bu oranın daha da düşük olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de zoraki ve küçük yaşta evliliklerin yüzde 25 oranında olduğu, bu oranın kırsalda yüzde 32’ye yükseldiği de raporun çarpıcı verileri arasında yer alıyor. Zorla evlendirmenin suç sayılması, tecavüz mağdurunun tecavüzcüsüyle evlendirilmeye zorlanmamasının sağlanması ve tacizin suç kapsamına alınması GREVIO’nun Türkiye’den beklentileri arasında öne çıkanları oluşturdu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Merkel hükümetine Bavyera çelmesi

‘Türkiye’nin Avrupa yolculuğuna inandım’

İdlib’de ‘çekilme muamması’

İngilizcesini söyledi: ‘Amerika rejim değişikliği istiyor’