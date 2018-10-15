Kadına yönelik şiddetle mücadele notumuz: Orta
AVRUPA Konseyi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasını değerlendirdi.
Avrupa Konseyi (AK), Türkiye’nin yasal mevzuatını İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerine uygun hale getirmek için yaptığı düzenlemeleri ve şiddetle mücadele önlemlerinin tüm mağdur gruplar için faydalı olmasını sağlama amaçlı çabalarını memnuniyetle karşıladı. AK bünyesinde çalışan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GREVIO) tarafından hazırlanan ve bugün açıklanacak olan raporda, siyaset ve kamunun en üst seviyelerinde de olmak üzere kadının rolüne yönelik derinleşmiş, kısıtlayıcı ve basmakalıp görüşlerin Türk toplumunu kaplamayı sürdürmesinin ciddi endişeye neden olduğu vurgulandı.
GREVIO, cinsiyet eşitliği alanındaki eksiklerin de stereotiplerin aşılmasına yönelik çabaların altını oyma riski içerdiği uyarısında bulundu. GREVIO uzmanları kadınları şiddetten korumaya yönelik önlemlerde ilerleme kaydedildiğini not etmekle birlikte şiddetin cezasız kalması halinin sürüp giden bir endişe olduğunu kaydetti. Bu bağlamda Türkiye’den önlem, koruma, cezalandırma ve entegre politikalar alanlarında daha fazla adım istendi.
TÜRKİYE’DEN BEKLENTİ
Şiddete uğrayan kadınların şikayette bulunma düzeyini düşük bulan GREVIO, tecavüz ya da diğer cinsel şiddet türleri söz konusu olduğunda bu oranın daha da düşük olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de zoraki ve küçük yaşta evliliklerin yüzde 25 oranında olduğu, bu oranın kırsalda yüzde 32’ye yükseldiği de raporun çarpıcı verileri arasında yer alıyor. Zorla evlendirmenin suç sayılması, tecavüz mağdurunun tecavüzcüsüyle evlendirilmeye zorlanmamasının sağlanması ve tacizin suç kapsamına alınması GREVIO’nun Türkiye’den beklentileri arasında öne çıkanları oluşturdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle