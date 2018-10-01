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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2018 - 07:26, Son Güncelleme:

Kadın ve çocukları hedef alıyor... Sinir sistemleri çöküyor!

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Kadın ve çocukları hedef alıyor... Sinir sistemleri çöküyor!

İsrail, “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ile işgale karşı koyan Filistinlileri dronelara monte ettiği kimyasal bombalarla vuruyor. Gazze’deki kimyasal saldırıda yaralanan iki çocuk Ghassan Baraka ve Muhammed İmad İstanbul’da tedavi altına alındı. Sinir sistemleri felç olan çocuklar etkisi 4 saat süren ağır nöbetler geçiriyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde yaralanan sivil sayısı 16 bin 600’e ulaştı...

Filistinliler üzerinde dünyanın en ağır silahlarını kullanarak binlerce sivili katleden terör devleti İsrail, katliam araçlarına yenilerini ekledi. İsrail’in dronelarla attığı kimyasal bombalardan yaralanan 2 sivil Türkiye’ye getirildi. Sinir sistemleri felç olan Filistinliler, 4 saatlik ağır nöbetler geçiriyor. Terör devleti dronelarla kadın ve gençleri hedef alıyor.

İsrail, dronlara monte ettiği kimyasal bombalarla, Filistinlilerin akıl sağlığını hedef alıyor. Gazze’de 20 gün önce dronlu kimyasal saldırıya maruz kalan iki Filistinli genç tedavi için Türkiye’ye getirildi. Kimyasal saldırının etkisi ile 2 Filistinlinin hastanede geçirdiği nöbetler görenleri hayrete düşürüyor. Filistin’den getirilerek Göztepe ve Marmara Hastaneleri’nde tedavi altına alınan Ghassan Baraka ve Muhammed İmad isimli çocuklar felç olan sinir sistemleri nedeni ile 4 saat süren ağır nöbetler geçiriyor.

KADIN VE ÇOCUKLAR ÖZEL HEDEF

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Gazze’de görevli doktorlardan Fadel Naim İsrail vahşetini şöyle anlattı: “İsrail son dönem göstericileri dronelere monte ettiği kimyasal bombalarla vuruyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında devam eden işgal gösterilerde yaralanan sivil sayısı da 16 bin 600’e ulaştı. İsrail eşi görülmemiş bir vahşete imza atarak havadan özellikle çocuk ve kadınların yoğun olduğu noktaları hedef alıyor. Bu Droneler kimyasal kapsül monte edilen bombalar atıyor. Şu ana dek yüzde 85’i kadın ve çocuklardan oluşan 800 kişi bu kimyasal bombalarla yaralandı. Bu yöntemle daha fazla caydırıcı olacaklarını düşünüyorlar.

SİNİR SİSTEMLERİ ÇÖKÜYOR

Silahsız gösterilerde kimyasallarla yaralanan çocuk ve kadınların direnç yüzdesi daha düşük. Bu sebeple de özel hedef durumundalar. Saldırılar sonrası tedavi altına aldığımız çocuk ve kadınların sinir sistemlerinin felç olduğunu tespit ettik. Özellikle çocuklar da yaşanan olağanüstü kas spazmı nedeni ile hastalar adeta çılgına dönüyor. Bazen olağanüstü saldırganlaşarak kontrolü tamamen kaybediyorlar. Bazı durumlarda ise bacaklarını hissedemiyor, konuşamıyorlar. Beyaz fosfor etkisini tespit ettik ancak İsrail bu saldırılarda daha komplike kimyasallar kullanıyor. Kimyasal saldırı esnasında yeşil renkte hafif duman yükseliyor.”

'SESİMİZİ DUYAN YOK'

Gazzeli Doktorlar Birliği Başkanı olarak görev yapan Doktor Fadel Naim, ambargo altında olduklarını ve bu kuşatılmışlık sebebi ile kimyasal tahlilleri yapabilecek teknik imkanlardan mahrum olduklarını söyledi.

Uluslararası bağımsız kuruluşların gerekli tetkikler konusunda duyarsız olduğunu vurgulayan Fadel Naim, “Türkiye dışında sesimizi duyan ülke, kurum yok” dedi.

Yaralanan 800 kişiden sadece 2 çocuğun Türkiye’nin olağanüstü çabaları sayesinde Gazze dışına çıkabildiği bilgisini veren Gazzeli Doktor, “Siyonist devlet bir süredir karmaşık kimyasal formüller üzerinde çalışıyor, çıldıran, ve herkesi hayrete düşüren tavırlar sergileyen çocuklar da Gazze’deki imkanlarla yapılan testlerde hiçbir kimyasal ize rastlayamadık. Ancak mutlaka ayrıntılı ve gelişmiş tetkikler bu vahşetin izlerini ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

 

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