Kadın savaşçılara 55'lik çanta ayarı
İngiliz Kraliyet Donanması ve ordusu, aslında erkek askerler için tasarlanan 90 litre kapasitedeki sırt çantalarını kadın askerler için yeniden düzenleyecek.
Savunma uzmanları, söz konusu sırt çantalarının ortalama bir kadın bedeni için çok ağır olduğunu, eklem ve sırt ağrılarına yol açtığını belirtiyor. İngiliz ordusunun Afganistan birliklerinin kullandığı sırt çantalarının ortalama ağırlığının 55.7 kilogram olduğu belirtiliyor.
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