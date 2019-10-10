Kadın komşusuna idrar dolu su tabancasıyla saldırdı
ABD'nin Florida eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. 71 yaşındaki adam, kadın komşusuna iğrenç bir şekilde saldırdı.
Florida'da yaşayan 71 yaşındaki Joel Benjamin isimli adam, su tabancasına doldurduğu idrarıyla komşusuna saldırdı.
Kadın komşusunun yüzünü hedef alan saldırısı için mahkum edilen 71 yaşındaki Benjamin, bu kötü olay için sadece 1 ay hapiste kalacak.
Gelecek ay serbest bırakılacak olan Benjamin'in 1 yıllık denetimli serbestlik dönemi başlayacak.
Geçtiğimiz nisan ortasında komşusu olan 50 yaşındaki kadına köpeğini gezdirirken bu iğrenç saldırıyı yaşan Benjamin ayrıca 1000 dolar kefalet ödeyecek ve kurbana yaklaşamayacak.
Benjamin yakalanmasının ardından verdiği ifadede "Kendimi kaybettim ve yüzünde birdne fazla kez idrarımla dolu tabancayı sıktım" dedi.
Saldırıyı “korkunç bir şey” olarak nitelendiren Benjamin, kadını hükümetin görevlendirdiği bir casus olarak kendisini izlediği için hedef aldığını söyledi.
Polis soruşturmasında pişmanlık yaşamadığı gözlemlenen adamın "Tekrar yapardım" dediği öğrenildi.
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