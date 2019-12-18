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Dünya
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kadın-erkek eşitliğini biz göremeyiz!

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Kadın-erkek eşitliğini biz göremeyiz!

DÜNYA Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Küresel Cinsiyet Farkı Raporu’na göre, hiçbirimiz hayattayken ‘kadın-erkek eşitliğini’ göremeyeceğiz.

Rapora göre, dünya genelinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması en az 100 yıl alacak. Kadın-erkek eşitliğinin en iyi olduğu ülke İzlanda olarak açıklanırken, İskandinav ülkesi son 11 yıldır birinciliği elinde tutuyor. İzlanda’yı komşuları Norveç, Finlandiya ve İsveç takip ediyor.

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