Kadın-erkek eşitliğini biz göremeyiz!

Rapora göre, dünya genelinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması en az 100 yıl alacak. Kadın-erkek eşitliğinin en iyi olduğu ülke İzlanda olarak açıklanırken, İskandinav ülkesi son 11 yıldır birinciliği elinde tutuyor. İzlanda’yı komşuları Norveç, Finlandiya ve İsveç takip ediyor.