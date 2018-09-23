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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
23.09.2018 - 01:56, Son Güncelleme:

Kadın dışişleri bakanları toplandı

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Kadın dışişleri bakanları toplandı

HALİ hazırda görevde olan kadın dışişleri bakanları Kanada’nın Montreal kentinde bir araya geldi. Bu türden yapılan ilk zirveye uluslararası ilişkilere yön veren 19 kadın temsilci katıldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland cuma günü başlayan iki günlük zirvenin açılışında yaptığı konuşmada “Kadınların toplumların karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik ve sosyal sınamalara çözüm bulunmasında anahtar rolü oynadığını” söyledi. Zirvede dört ana tema ele alındı; siyasette ve liderlikte kadın, demokrasinin güçlendirilmesi, barışın ve güvenliğin teşvik edilmesi, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

DAHA GÜÇLÜ TOPLUM İÇİN

Freeland, siyasette eşit temsil ve kadın haklarına saygıyı her zaman destekleyeceğini belirterek “Ancak hepimiz karar verme mekanizmasında yer alırsak toplumlarımız, ekonomilerimiz, orta sınıfımız daha güçlü, refah ve güvenli olur” diye konuştu. Zirvenin eşbaşkanlığını Freeland ile Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini yaptı. İki eşbaşkan da bu zirvenin ilerideki kadın bakanlar arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir başlangıç olmasını umduklarını belirtti. Zirveye, Andorra, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Gana, Guatemala, Güney Afrika, Hırvatistan, Honduras, İsveç, Kenya, Kosta Rika, Namibya, Norveç, Panama, Ruanda ve Saint Lucia’dan bakanlar katıldı.

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