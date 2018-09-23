Kadın dışişleri bakanları toplandı
HALİ hazırda görevde olan kadın dışişleri bakanları Kanada’nın Montreal kentinde bir araya geldi. Bu türden yapılan ilk zirveye uluslararası ilişkilere yön veren 19 kadın temsilci katıldı.
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland cuma günü başlayan iki günlük zirvenin açılışında yaptığı konuşmada “Kadınların toplumların karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik ve sosyal sınamalara çözüm bulunmasında anahtar rolü oynadığını” söyledi. Zirvede dört ana tema ele alındı; siyasette ve liderlikte kadın, demokrasinin güçlendirilmesi, barışın ve güvenliğin teşvik edilmesi, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması.
DAHA GÜÇLÜ TOPLUM İÇİN
Freeland, siyasette eşit temsil ve kadın haklarına saygıyı her zaman destekleyeceğini belirterek “Ancak hepimiz karar verme mekanizmasında yer alırsak toplumlarımız, ekonomilerimiz, orta sınıfımız daha güçlü, refah ve güvenli olur” diye konuştu. Zirvenin eşbaşkanlığını Freeland ile Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini yaptı. İki eşbaşkan da bu zirvenin ilerideki kadın bakanlar arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir başlangıç olmasını umduklarını belirtti. Zirveye, Andorra, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Gana, Guatemala, Güney Afrika, Hırvatistan, Honduras, İsveç, Kenya, Kosta Rika, Namibya, Norveç, Panama, Ruanda ve Saint Lucia’dan bakanlar katıldı.
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