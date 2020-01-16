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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 18:25,Son Güncelleme:/

Kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi, ilginç görüntüler oluştu

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Kuzey Kore ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi. Kadın askerlerin Kim Jong-una sevgilerini gösterme çabaları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Kuzey Kore’nin devlet kontrollü televizyon kanalı Kore Merkez Televizyonu (KCTV), Kim Jong-unun, Kuzey Korede 2019 yılında yaptığı gezileri derlediği bir belgesel yayınladı. Belgeselin bir bölümünde Kuzey Kore ordusundaki kadın askerlerin Kim Jong-un için şarkı söylediği görüldü. Görüntülerde, kadın askerlerin Jong-una sevgilerini gösterme çabaları görüldü. Bazı kadın askerlerin ise ağladığı kameralara yansıdı. Kim Jong-un, gösterinin sonunda kadın askerleri alkışladı.

Kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi, ilginç görüntüler oluştu

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