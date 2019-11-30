Kadavra skandalı
Fransa’da bilimsel çalışmalar için kullanılması amacıyla bağışlanan binlerce insan bedeninin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.
Paris Descartes Üniversitesi’ne bağlı Kadavra Bağışlama Merkezi, bağışlanan bazı kadavra ve organların satıldığı, bazılarının da çürümeye terk edildiğinin ortaya çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan Paris Descartes Üniversitesi olayı doğrularken “Bağışçı ailelerden özür dileriz” açıklaması yaptı.
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