‘Kaçış oyunu’ faciayla bitti
Polonya’da 5 genç kız, ‘kaçış oyunu’ oynarken kilitlendikleri odada çıkan yangında hayatını kaybetti.
Polonya’nın kuzeyindeki Koszalin kentinde cuma akşamı bir kaçış oyununda 15 yaşındaki 5 genç kız, kilitlendikleri odada çıkan yangında öldü. Yangında 25 yaşında bir erkeğin ise ağır yaralı olarak kurtulduğu açıklandı. İtfaiye sözcüsü, doğum günü için orada bulundukları belirtilen kızların cansız bedenlerini yangın söndürüldükten sonra bulduklarını söyledi. Kozsalin Belediye Başkanı hayatını kaybeden genç kızların ailelerinin acısını paylaştığını belirterek kendilerine psikolojik destek sağlayacaklarını ifade etti. İtfaiye çalışanları, kaçış oyunlarının her noktasında acil durumlarda kilitli kalan kişileri kurtaracak bir moderatör bulunmasını gerektiğini belirtirken, İçişleri Bakanı, ülke genelinde sayılarının bini geçtiği oyun mekânlarının itfaiye birimleri tarafından kontrol altına alınmasını istedi. Kaçış oyunlarında katılımcılar, kilitlendikleri ev ya da odalardan belli şifre ve bulmacaları çözerek belli bir süre içerisinde kurtulmaya çalışıyor.
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