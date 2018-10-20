Kaçırılan Tanzanyalı iş insanı serbest bırakıldı
Tanzanya'da 11 Ekim günü kaçırılan milyarder iş insanı Mohammed Dewij'in serbest bırakıldığı duyuruldu.
Serbest bırakılan Mohammed Dewij, bu süreçte yardımcı olan herkese teşekkür etti.
Afrika'nın en genç milyarderlerinden olan Tanzanyalı iş insanı Mohammed Dewij'in ailesi, oğullarının bulunmasına yardımcı olacak kişilere 435 bin avro para ödülü vereceklerini duyurmuştu.
Mohammed Dewij, 11 Ekim'de Darüsselam şehrindeki bir otelin spor salonuna giderken kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.
Kaçırılma sebebi bilinmeyen Dewji'nin kişisel servetinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
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