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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
22.08.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde satıldı

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Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde satıldı

Çin'de dolandırıcılık ve rüşvet vermekle suçlandıktan sonra 2014'te ABD'ye kaçan emlak milyarderi Guo Wengui'ye ait bir gökdelen sanal alışveriş sitesi Alibaba'da 734 milyon dolara satıldı.

Guo'nun Pekin'deki gökdeleni ve diğer mal varlıklarına 2016'da el konulmuştu.

2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen ejderha başı şeklindeki 39 katlı bina için sitede düzenlenen açık artırmaya sadece iki şirket katıldı.

Ancak açık artırmayı internetten 150 bin'den fazla kişi izledi.

Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde satıldı

'GERÇEK DEĞERİNİN 10'DA BİRİNE SATILDI'

CNN'e göre şu anda IBM'in Pekin ofisinin bulunduğu binayı Yucheng Zhiye adlı bir inşaat şirketi aldı.

İnternet sitesinde binanın gerçek fiyatının en yüzde 40 altında satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Guo ise binasının değerinin 10 katı olduğunu söylüyor.

Ünlü Olimpiyat Stadı Kuş Yuvası'nın yanındaki gökdelen, ejderha şeklindeki Pangu Plaza'nın bir parçası.

Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde satıldı

Ejderhanın gövdesini ve kuyruğunu oluşturan ve yedi yıldızlı bir otelin de bulunduğu diğer dört bina ise açık artırmaya dahil edilmedi.

Bir dönem Çin'in en zengin 73'üncü kişisi olan Pekin Zenith Holding'in sahibi 50 yaşındaki Guo Wengui, Komünist Parti'yle arası açıldıktan sonra siyasi aktivist olmuştu.

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