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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kabine toplantısının yankıları sürüyor: Suriye kum ve ölümden ibaret

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Kabine toplantısının yankıları sürüyor: Suriye kum ve ölümden ibaret

ABD Başkanı Trump önceki gün Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda, Afganistan’dan İran’a, Avrupa Birliği’nden Suriye ve Kuzey Kore’ye kadar birçok konuda açıklama yaptı. Suriye’yi “Kum ve ölümden ibaret” diye tanımlayan ABD Başkanı, “Yaptırımlar geliyor” yazılı, İran’a gönderme yapan dev afişi toplantı boyunca masada tuttu.

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ: Donald Trump, terör örgütü DEAŞ militanlarına karşı savaşta Suriye’de bulunan 2 bin Amerikan askerinin geri çekilmesi için hiçbir zaman aktarıldığı gibi dört aylık bir süre vermediğini söyledi. Başkan Trump, “Yarın çekileceğimi asla söylemedim” diyerek birliklerin Suriye’de ne kadar kalacağını açıklamadı.

ORTADOĞU’DA İRAN VARLIĞI: Trump, İran’ı da Suriye’de ‘başıboş bıraktığını’ açıkladı ancak Tahran’ın artık bu ‘kuşatılmış ülkede’ varlığına destek aramadığını belirtti. ABD Başkanı, “Açıkçası, ne isterlerse yapabilirler” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamalar İsrail’de büyük yankı buldu. İsrail basını, Trump’ın İran açıklamalarını manşetlerine taşıdı. The Times of Israel’e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Trump’ın “İran Suriye’de istediğini yapabilir” sözleri nedeniyle şoke olduklarını söyledi.

YPG’YE DESTEK: Trump, terör örgütü YPG’yi kastederek Suriyeli Kürtlerin İran’a petrol satmasından memnun olmadığını belirtti, “Yine de Kürtleri korumak istiyoruz. Suriye’de sonsuza dek kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümden ibaret” dedi.

AFGANİSTAN: “Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan’da iyi iş çıkaramadılar. Afganistan’da 19 yıl savaştılar” diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü: “Taliban bizim düşmanımız, DEAŞ düşmanımız. Taliban ile DEAŞ’ın çatıştığı bir alan var. Generallere, ‘Neden birbiriyle savaşmalarına izin vermiyorsunuz’ dedim. ‘Biz neden araya giriyoruz? Onlar bizim düşmanlarımız, bırakın savaşsınlar.’ dedim. Kim bilir, general olsaydım çok iyi bir general olurdum.”

KUZEY KORE: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklayan Trump, Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılma hızı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını savundu. Trump, Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya’da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini öne sürdü.

AVRUPA BİRLİĞİ: ABD Başkanı Trump, “Benim için Avrupa önemli değil. Avrupa’da olsaydım bu işi yapamazdım. Beni Avrupalılar değil, Amerikalılar seçti” diye konuştu. Trump, Avrupa’da sevilmiyor olmasını politikasının doğruluğunun bir kanıtı olarak gösterdi. Avrupa’yı savunmaya çok az yatırım yaptığı gerekçesiyle eleştiren Trump, özellikle Almanya’ya yüklendi.

‘MATTİS İSTİFA ETMEDİ, KOVDUM’

Donald Trump’ın kabine toplantısında, Vekil Savunma Bakanı olarak göreve başlayan Patrich Shanahan Trump’ın hemen yanına oturdu. Trump toplantıda, geçen ay istifa eden Savunma Bakanı General Jim Mattis’i kendisinin görevden aldığını dile getirdi. ABD Başkanı, “Benim için ne yaptı ki? Afganistan’da nasıl hareket etti? Fazla iyi bir şey yapmadı. Bildiğiniz gibi Başkan Obama onu kovmuştu ve aslında ben de öyle yaptım” diye konuştu. Mattis’in yerine vekaleten atanan Shanahan, üst düzey liderlerle Pentagon’da yaptığı ilk toplantıda, “Çin tehdidine” dikkat çekti. AP haber ajansına konuşan üst düzey Pentagon kaynakları, Shanahan’ın “Devam eden operasyonlara odaklanırken, Çin’i, Çin’i ve Çin’i hatırlayın” dediğini aktardı.

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