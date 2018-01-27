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    Kabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 40 ölü

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kent merkezinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 140 kişi de yaralandı.

    Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırının patlayıcı yüklü bir ambulansla yapıldığını belirtti. Saldırı yerel saatle 12:15'te yapıldı.

    Sözcü ambulansın, trafiğe kapalı olan kalabalık bir bölgede bulunan polis noktasında durdurulduğunu ve patlamanın burada gerçekleştiğini söyledi.

    Saldırıyı Taliban üstlendi.

    Eski İçişleri Bakanlığı ve bazı büyükelçilikler, saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunuyor. Ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

    Taliban geçen hafta da ket merkezindeki iki lüks otelden biri olan Intercontinental Hotel'e saldırmış, saldırıda çoğunluğu yabancı uyruklu olmak üzere 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: Kabil
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