Kabil’de intihar saldırısı: 57 ölü
Afganistan’ın başkenti Kabil’in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında dün düzenlenen intihar saldırısında 5’i çocuk, en az 57 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır’daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, saldırıda yaralananların sayısının 112 olduğunu söyledi. Saldırının şiddetiyle ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye çıkan caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Afganistan’da 20 Ekim’de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan’da başlamıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de seçim merkezi yakınında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
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