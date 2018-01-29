Kabil'de askeri akademiye saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ'ın haber ajansı Amaq'tan yapılan açıklamada, örgütün saldırıyı üstlendiği duyuruldu. Saldırganlardan dördü öldürüldü, biri de yakalanıp gözaltına alındı.

5 Afgan askeri saldırıda hayatını kaybetti. BBC'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yaralı sayısını ise 10 olarak açıkladı. Militanlar yerel saatle 05:00'te düzenledikleri saldırıda ağır silahlar ve roket güdümlü el bombaları kullandı.

9 GÜNDE 3 SALDIRI

Kabil'de son 9 günde 3. kez saldırı düzenleniyor.

Cumartesi günü bir ambulansa yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 100'den fazla kişi ölmüştü. Bir hafta önce de bir otele düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda yaşamlarını yitirenlerin çoğu yabancılardı.

İki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.