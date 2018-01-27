Kabil’de ambulansla katliam: 95 ölü

AFGANİSTAN’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü ambulansla düzenlenen intihar saldırısında en az 95 kişi hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı. Saldırının Yüksek Barış Konseyi, Afganistan İçişleri Bakanlığı’nın eski binası ve yabancı elçiliklerin olduğu bölgenin yakınındaki bir kontrol noktasını hedef aldığı belirtiliyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Nasrat Rahimi “İntihar bombacısı güvenlik kontrol noktasından geçmek için ambulans kullanıyordu. Cumhuriyet Hastanesi’ne bir hasta götürdüğünü belirterek ilk kontrol noktasını geçti, ikinci kontrol noktasında farkına varılınca bomba yüklü aracı patlattı” dedi.

TALİBAN ÜSTLENDİ

Afganistan Sağlık Bakanlığı 95 kişinin öldüğünü, 158 kişinin yaralandığını açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullan Mücadid, saldırıyı örgüt adına üstlendi. Avrupa Birliği ve Hint konsoloslukları yakınlarında meydana gelen saldırı sonrasında gökyüzünde büyük bir duman bulutu oluştu. İtalyan STK’sı Emergency’nin koordinatörü Dejan Panic, durumu ‘katliam’ olarak niteledi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de ambulansla saldırı düzenlenmesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu bildirdi.

BİR AYDA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Taliban bir hafta önce de Kabil’deki Intercontinental Oteli’ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 14’ü yabancı 22 kişi ölmüştü. 28 Aralık’ta İran yanlısı medyanın bulunduğu Kabil’deki bir Şii kültür merkezine yönelik saldırıda da en az 41 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı ise DEAŞ üstlenmişti. Dün de yabancılara yönelik uyarı yapılmış, DEAŞ’ın süpermarket, mağaza ve otellere büyük saldırılar düzenlemeyi planladığı belirtilmişti.