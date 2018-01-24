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    JUSOS başkanı durmuyor: 10 euro ver, ‘Hayır’ de

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    24.01.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    SPD’nin, CDU/CSU ile büyük koalisyonu kurmasına karşı çıkan SPD gençlik teşkilatı JUSOS Başkanı Kevin Kühnert, yeni bir kampanya başlattı. Koalisyon sözleşmesinin kabul edilmemesi için bu kez de ‘Hayır’ diyecek kişileri partiye üye yapıyor.

    JUSOS Başkanı Kevin Kühnert, pazar günü yapılan SPD olağanüstü kurultayında Martin Schulz’u neredeyse yenecekti. Yapılan oylamada 362 oyla ‘Evet’ çıktı. Ancak ‘Hayır’ diyenlerin sayısı da az değildi. Kühnert, oylamadan önce yürüttüğü kampanyayla görüşmeleri durduramadı ancak 279 ‘Hayır’ oyu almayı başardı. Kurultayın ardından yaptığı açıklamayla da durmayacağının sinyalini verdi: “Bizim için asıl iş şimdi başlıyor. Koalisyon sözleşme taslağı ortaya çıkar çıkmaz, harekete geçeceğiz ve tüm Almanya’da bizim tavrımız için etkinlikler düzenleyeceğiz.”

    YENİ KAMPANYA BAŞLATTI
    Koalisyona ‘Hayır’ demenin bir son olmadığını söyleyen Kevin Kühnert, şimdi yeni bir kampanya başlattı. “Partiye üye ol, ‘Hayır’ de” sloganıyla yola çıkan Kühnert, koalisyon görüşmelerinin ardından ortaya çıkacak ve SPD üyelerinin onayına sunulacak sözleşmenin kabul görmemesi için ‘Hayır’ diyecek partili sayısını çoğaltmak istiyor.
    Kampanya etkisini kısa sürede gösterdi. SPD’nin Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatına salı sabahına kadar 520 kişi üyelik için müracaat etti. Bavyera’da 100, Berlin’de 70 yeni üye partiye girdi.

    YÖNETİM ENGELLEMEK İSTİYOR
    Yeni üyelerle sayısı çoğalan ‘Hayır’cıların koalisyonu önlemesinden korkan SPD yönetimi ise önlem alıyor. Koalisyon sözleşmesinin oylanması konusunda bir tarih belirleyip, o tarihten sonra üye olanlara oy kullandırmayacak. Yeni üyelere sevindiklerini belirten SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni üyelere sevindik. Ancak 10 euro ver üye ol. 2 ay üye kal. Büyük koalisyona ‘Hayır’ de. Sonra yine partiden çık. Bu olmaz” diye konuştu.
    Sol kanattan Federal Meclis milletvekili Hilde Mattheis ise, “Kimse yeni üyelerin oyunun rengini bilemez” diyerek, böyle bir sınırlamaya karşı çıktı.

    Etiketler: avrupadan haberler , kühner
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