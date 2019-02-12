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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
12.02.2019 - 22:28, Son Güncelleme:

Jüri ‘Bücür’ü suçlu buldu

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Jüri ‘Bücür’ü suçlu buldu

ABD’nin New York şehrindeki Federal Mahkeme’de 11 hafta süren duruşması sonrasında jüri Meksikalı Bücür (El Çapo) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ı her konuda suçlu buldu. Ceza duruşması ileri bir tarihte yapılacak olan Guzman’ın ömür boyu hapis yatması bekleniyor.

İsimleri gizli tutulan Jüri üyeleri, EL Çapo hakkındaki suç örgütünü yönetmek, devam eden bir suç girişiminde bulunmak, ateşli silah kullanımı, ABD’ye yasadışı eroin ve esrar sokmak ve dağıtmak için çeşitli komplo suçlamalarından mahkum etmeden önce uyuşturucu baronunun kaderini belirlemek için beş günden fazla zaman harcadı.

Meksika'da iki kez hapishaneden kaçan Guzman, yaşamının geri kalanını artık ABD’deki demir parmaklıklar ardında sürdürecek.

Guzman hakkındaki karar, 14 eski yardımcısı ve 50’den fazla kovuşturma tanığı 30 dakikalık süreyle eski patronları aleyhine tanıklık yaparken, Guzman lehine sadece bir kişi tanıklık yaptı.

Jüri ‘Bücür’ü suçlu buldu

Brooklyn’deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, tarihi bir yargılamaya tanık olurken,  tanıkların 1990'lardaki cömert bir yaşam tarzı, otuz yıl süre içinde Guzman’ın Sinaloa Kartelinin liderliğine yükselişi, güvenlik kuvvetlerinden kaçmak için dağlarda geçirdiği 10 yıl ve hapishane kaçışlarının öyküsü duruşmayı izleyenlere adeta bir tarih yaşattı.

 Guzman’ın yakın adamlarının ifadelerindeki, kaçış için inşa ettiği bir tünel ağı ve bizzat kendisi tarafından işlediği soğukkanlı cinayetleri dinleyenler dehşete kapıldılar.

Guzman'ı, ‘saplantı noktasına paranoyak’, ‘acımasız uyuşturucu baronu’ olarak tanımlayan tanıklar,  karısı ve metreslerinin kullandığı cihazlara dahi casus dinleyici yazılım yükleyecek kadar herkesten şüphelendiği ileri sürüldü.

FBI ajanlarının Guzman’ın IT görevlisine ulaşarak sadece elemanlarıyla iletişimlere değil, aynı zamanda Guzman’ın kendi şifreli görüşmelerini de çözmeyi başarmıştı. Bu bilgiler sayesinde Guzman, okyanus kıyısında saklandığı köyünde bir baskınla yakalanmıştı. 

Jüri ‘Bücür’ü suçlu buldu

Savcılar, Guzman’ın örgütünün 328 milyondan fazla kokainle nasıl büyük bir ticaret yaptığını anlatırlarken, duruşma boyunca, AK-47 tüfekleri, el bombaları, roketli el bombaları ve çeşitli baskınlar sırasında keşfedilen diğer silahların yanı sıra, jüri üyelerine ele geçirilen cephane stoğu gösterildi.

Duruşmada, Meksika’daki yaygın yolsuzluklar, ödenen rüşvetten düşük düzeydeki yasaların uygulanmasına kadar mevcut Meksika başkanını ve seleflerini ima eden milyonlarca dolarlık rüşvet ödemeleri iddialarına kadar uzandı.

Guzman’ın avukatları savunmalarında, davayı Guzman’a karşı koyan işbirlikçi tanıkların dürüstlüğünü ve karakterlerini  baltalamaya harcarken avukatları defalarca Guzman’ı bir günah keçisi olarak nitelendirirken, büyük ortağı Ismael Zambada'nın (El Mayo) serbest bırakılmasına izin verilmesini eleştirdiler.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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