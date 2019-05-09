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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Juncker'in halefi için tarih belli oldu

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Juncker'in halefi için tarih belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin 28 Mayıs'ta yeni AB Komisyonu başkanını ve diğer üst düzey AB yetkililerini seçme sürecini başlatmak için bir araya geleceğini bildirdi.

Tusk, AB liderlerinin Romanya'nın Sibiu kentindeki gayriresmi zirvesinin ardından, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dönem Başkanı Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında AB liderlerinin Juncker'in halefini Haziran ayına kadar belirlemesini isteyen Tusk, "Tüm AB liderleri, 28 Mayıs'ta yeni AB Komisyonu başkanını ve diğer üst düzey AB yetkililerini seçme sürecini başlatmak için bir araya gelecek." dedi.
Tusk, AB Komisyonu başkanlığı ve diğer üst düzey Komisyon görevleri için yeni isimlerin belirlenme sürecinin "yumuşak" geçmesini ümit ettiğini belirterek, isimlerin belirlenmesinde Birlik içindeki dengenin de gözetileceğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını yakından takip edeceklerini belirten Tusk, "AB olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlik içerisindeyiz." diye konuştu.
Tusk Türkiye'ye, Rum yönetiminin sözde egemenlik haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

"AB EKONOMİSİNDE KRİTİK GELİŞMELER KAYDEDİLDİ"

Juncker, konuşmasında alınması gereken acil bir karar olmadığından Sibiu'daki zirvenin katıldığı en kolay zirvelerden biri olduğunu kaydederek, kendi döneminde AB'nin bazı önemli adımlar attığını ifade etti.

Zirvede Avrupa'ya ilişkin meselelere yakından bakma fırsatı bulduklarını anlatan Juncker, özellikle AB ekonomisinde kritik gelişmeler kaydedildiğini söyledi.
Iohannis ise Sibiu'daki zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin bugün Avrupa'nın istikrarında rol oynadığını kaydetti.Romanya'nın AB üyesi devletler arasındaki birliğe önem verdiğine değinen Iohannis, Sibiu'da Avrupa'nın geleceğinin nasıl şekilleneceğini ele aldıklarını belirtti.

Iohannis, bu kapsamda AB'nin birliğine dair mesajlar içeren Sibiu Deklarasyonu'nun kabul edildiğini bildirdi.

 

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