Juncker'in halefi için tarih belli oldu
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin 28 Mayıs'ta yeni AB Komisyonu başkanını ve diğer üst düzey AB yetkililerini seçme sürecini başlatmak için bir araya geleceğini bildirdi.
Tusk, AB liderlerinin Romanya'nın Sibiu kentindeki gayriresmi zirvesinin ardından, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dönem Başkanı Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile ortak basın toplantısı düzenledi.
23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında AB liderlerinin Juncker'in halefini Haziran ayına kadar belirlemesini isteyen Tusk, "Tüm AB liderleri, 28 Mayıs'ta yeni AB Komisyonu başkanını ve diğer üst düzey AB yetkililerini seçme sürecini başlatmak için bir araya gelecek." dedi.
Tusk, AB Komisyonu başkanlığı ve diğer üst düzey Komisyon görevleri için yeni isimlerin belirlenme sürecinin "yumuşak" geçmesini ümit ettiğini belirterek, isimlerin belirlenmesinde Birlik içindeki dengenin de gözetileceğini vurguladı.
TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını yakından takip edeceklerini belirten Tusk, "AB olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlik içerisindeyiz." diye konuştu.
Tusk Türkiye'ye, Rum yönetiminin sözde egemenlik haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.
"AB EKONOMİSİNDE KRİTİK GELİŞMELER KAYDEDİLDİ"
Juncker, konuşmasında alınması gereken acil bir karar olmadığından Sibiu'daki zirvenin katıldığı en kolay zirvelerden biri olduğunu kaydederek, kendi döneminde AB'nin bazı önemli adımlar attığını ifade etti.
Zirvede Avrupa'ya ilişkin meselelere yakından bakma fırsatı bulduklarını anlatan Juncker, özellikle AB ekonomisinde kritik gelişmeler kaydedildiğini söyledi.
Iohannis ise Sibiu'daki zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin bugün Avrupa'nın istikrarında rol oynadığını kaydetti.Romanya'nın AB üyesi devletler arasındaki birliğe önem verdiğine değinen Iohannis, Sibiu'da Avrupa'nın geleceğinin nasıl şekilleneceğini ele aldıklarını belirtti.
Iohannis, bu kapsamda AB'nin birliğine dair mesajlar içeren Sibiu Deklarasyonu'nun kabul edildiğini bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle