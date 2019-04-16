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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
16.04.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Juncker'den dikkat çeken Brexit çıkışı

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Juncker'den dikkat çeken Brexit çıkışı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB'nin geleceği Brexit değildir. Brexit gelişimimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir." dedi.

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Juncker, İngiltere'nin AB üyesi olmaya devam ettiği müddetçe "yapıcı ve sorumlu" davranması gerektiğine dikkati çekerek, 27 üye ülkenin İngiltere olmadan birlik için önemli konuları ele alma hakkı olduğuna dikkati çekti.     

"AB'nin geleceği Brexit değildir. Brexit gelişimimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir." diyen Juncker, AB'nin bütçe, uluslararası ticaret ve AP seçimleri gibi önemli konulara odaklanması gerektiğini ifade etti.     

Juncker, "Birliğimizin geleceğini ticaret anlaşmaları, uluslararası ortaklarla ilişkiler belirleyecek." diye konuştu.     

"AB NET BİR MESAJ BEKLİYOR"     

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına değinerek, derin üzüntüsünü dile getirdi. Fransa'nın Notre Dame'ı tekrar inşa edeceği konusunda inancının tam olduğunu ifade eden Tusk, AB üyelerinin bu konuda Fransa'ya destek vermesi için çağrıda bulunarak, "Notre Dame'daki yangın aramızdaki bağların sadece anlaşmalardan oluşmadığını tekrar bize hatırlattı." diye konuştu.     

AB ülkelerinin geçen hafta düzenlenen zirvede İngiltere'ye 31 Ekim'e kadar esnek bir erteleme seçeneği sunduğunu anımsatan Tusk, bu sürenin İngiltere'ye mevcut duruma çözüm bulmak için yeterli zaman ve "siyasi alanı" sağlayacağını savundu.     

Tusk, "AB Konseyi, İngiltere'den gelecekte nasıl bir adım atılacağına dair net bir mesaj bekliyor." vurgusunu yaptı.     

İngiltere'nin bu süre zarfında ayrılık anlaşmasını onaylayabileceğine ya da Brexit kararını tekrar gözden geçirebileceğine işaret eden Tusk, aynı zamanda AB'ye de ticaret ve AP seçimleri gibi önemli konulara odaklanma fırsatı tanıyacağını kaydetti.     

Tusk, diğer yandan ertelemenin anlaşmasız ayrılık senaryosunu 6 ay daha geciktirerek işletmelere az da olsa istikrarlı bir dönem sağladığını ifade etti.     

"HERKES BREXİT'TEN BIKTI"     

Tusk, "Kendim dahil AB'de ve İngiltere'de herkesin Brexit'ten bıktığını biliyorum ve bunu anlayışla karşılıyorum." diyerek, bunun Brexit konusuna "açık fikirlilikle" yaklaşılması gerektiği gerçeğini değiştirmediğini söyledi.     

Geçen hafta düzenlenen zirvede bir liderin kendisini "hayalperest" olmaması gerektiği konusunda uyardığını kaydeden Tusk, "Tarihimizde bu zor dönemde hayallere ve hayalperestlere ihtiyacımız var. Kaderciliğe boyun eğemeyiz. Daha iyi ve birlik içinde bir Avrupa'nın hayalini her zaman kurmaya devam edeceğim." diye konuştu.     

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