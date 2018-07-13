Juncker ayakta duramadı
Brüksel'de sona eren NATO Zirvesi’nin en dikkat çeken ve tartışmaya neden olan görüntülerinden birine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker imza attı. NATO Zirvesi’nin ilk günü sonunda düzenlenen çalışma yemeği galasına katılan Juncker ayakta durmakta zorlandı. Birkaç kez sendeleyen Juncker, ayakta kalabilmek için NATO liderlerinden yardım almak zorunda kaldı.
Zaman zaman fazla alkol almasıyla tanınan Juncker’in sendeleme ve desteksiz yürüyememe görüntüleri sarhoş olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Dengede durmakta zorlanan 63 yaşındaki Juncker, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve zaman zaman diğer liderlerin kollarına girmesiyle yürüyebildi. Rutte, Belçika televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bildiğim kadarıyla çok ciddi bir sağlık sorunu yok ama bir süredir sırtından sorunu var” dedi.
Görüntülerde Juncker’in acı çeken bir ifadesinin olmaması, liderlerle şakalaşması ve sık sık gülmesi, bunun yanı sıra sadece yürürken değil hareketsizken de dengede durmakta zorlanması alkollü olduğuna yönelik yorumların artmasına neden oldu. Juncker belli bir aşamada tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Juncker’in kabinesi görüntülere ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Juncker’in şu aşamada bilinen ve sık sık dile getirdiği tek sağlık sorunu siyatik. Geçtiğimiz günlerde İrlanda’nın başkenti Dublin’de de benzer bir sorun yaşayan Juncker, sorular üzerine içkili olmadığını belirttikten sonra, “Sarhoş olmayı tercih ederdim” ifadelerini kullanmıştı.
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