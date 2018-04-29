Juncker: Avrupa güç kaybediyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz” dedi.
Hollanda’nın Trouw adlı gazetesine konuşan Juncker, AB’nin ekonomik, demografik durumu ve Rusya’yla ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa ve Rusya’nın soğuk savaş retoriğini geride bırakarak tekrar nasıl bağlantı kurulacağına odaklanması gerektiğini belirten Juncker, “Putin arkadaşım, kimse bugün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e arkadaşım demeye cesaret edemese de biz çok uzun yıllardır arkadaşız” diye konuştu. Rusya’nın bölgesel bir güçten çok daha fazlası olduğunu aktaran Juncker, “Ruslarla eşitimiz gibi konuşmayı öğrenmeliyiz” dedi ve Avrupa’nın güvenliğinin Rusya olmadan inşa edilemeyeceğini söyledi. Jean-Claude Juncker, Avrupa’nın ekonomik güç olarak gerilediğine ve demografik olarak da güç kaybettiğine dikkati çekti.
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