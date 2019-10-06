‘Joker’ gişede rekorla başladı
Tüm dünyada heyecanla beklenen anti kahraman Joker’in aynı isimli filmi, gösterime girdiği ilk gece Amerika’da 13.3 milyon dolarlık gişe geliriyle rekor kırdı.
Yoğun şiddet sahneleri nedeniyle filmin gösterildiği sinema salonlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ABD’de California eyaletinde bir sinema, filmi gösterimden kaldırdı. Polisin sinema salonunun tehdit altında olduğuna dair istihbarat edindiği belirtiliyor. Ayrıca şiddet olaylarını tetikleyebileceği endişesiyle, salonlara maskeli ve makyajlı girmek yasaklanmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle