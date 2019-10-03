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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Johnson’dan Brexit için son hamle

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Johnson’dan Brexit için son hamle

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına (Brexit) bir aydan az bir süre kala sonunda masaya yazılı bir öneri sürdü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Johnson’ın ‘uzlaşı’ adımı olarak gündeme getirdiği öneri, Kuzey İrlanda’nın dört yıl boyunca gıda, tarım ve sanayi ürünleri için AB kurallarına bağlı kalmasına dayanıyor.

YOKSA ANLAŞMASIZ AYRILIK

İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki kara sınırını oluşturan Kuzey İrlanda’da bazı gümrük kontrolleri yapılması gerekecek fakat adada fiziki bir sınır olmayacak. Bu kontroller sınırlar yerine farklı noktalarda yapılacak.

Johnson’ın İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı önleme amaçlı tedbir maddesinin (backstop) yerine önerdiği formülün 31 Ekim’de olası bir anlaşmasız Brexit’i engellemesi için Brüksel’den yeşil ışık alması gerekiyor. Genel tutumun belirlenmesinde İrlanda’nın yaklaşımı da belirleyici nitelikte olacak. AB’ye sunduğu öneriyi yapıcı, makul ve her iki taraf için de uzlaşı sunan bir belge olarak niteleyen Johnson, anlaşmasız ayrılığın istedikleri sonuç olmadığını ancak bunun için hazır olduklarını söyledi. İngiltere, takvime bağlı benzer içerikli bir öneriyi daha önce de gündeme getirmişti. Sınıra ilişkin herhangi bir takvim empoze edilmesine başından bu yana karşı olan AB, ihtiyatlı yaklaşımını sürdürüyor. AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, yapılan önerinin backstop ile hedeflenen tüm unsurları kapsaması gerektiğini hatırlattı. İngiliz hükümetinin Brexit müzakerecisi David Frost, Brüksel’de öneriye ilişkin teknik görüşmeler yürütürken Johnson da AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile telefonda görüştü.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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