Johnson’dan Brexit için son hamle
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına (Brexit) bir aydan az bir süre kala sonunda masaya yazılı bir öneri sürdü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Johnson’ın ‘uzlaşı’ adımı olarak gündeme getirdiği öneri, Kuzey İrlanda’nın dört yıl boyunca gıda, tarım ve sanayi ürünleri için AB kurallarına bağlı kalmasına dayanıyor.
YOKSA ANLAŞMASIZ AYRILIK
İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki kara sınırını oluşturan Kuzey İrlanda’da bazı gümrük kontrolleri yapılması gerekecek fakat adada fiziki bir sınır olmayacak. Bu kontroller sınırlar yerine farklı noktalarda yapılacak.
Johnson’ın İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı önleme amaçlı tedbir maddesinin (backstop) yerine önerdiği formülün 31 Ekim’de olası bir anlaşmasız Brexit’i engellemesi için Brüksel’den yeşil ışık alması gerekiyor. Genel tutumun belirlenmesinde İrlanda’nın yaklaşımı da belirleyici nitelikte olacak. AB’ye sunduğu öneriyi yapıcı, makul ve her iki taraf için de uzlaşı sunan bir belge olarak niteleyen Johnson, anlaşmasız ayrılığın istedikleri sonuç olmadığını ancak bunun için hazır olduklarını söyledi. İngiltere, takvime bağlı benzer içerikli bir öneriyi daha önce de gündeme getirmişti. Sınıra ilişkin herhangi bir takvim empoze edilmesine başından bu yana karşı olan AB, ihtiyatlı yaklaşımını sürdürüyor. AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, yapılan önerinin backstop ile hedeflenen tüm unsurları kapsaması gerektiğini hatırlattı. İngiliz hükümetinin Brexit müzakerecisi David Frost, Brüksel’de öneriye ilişkin teknik görüşmeler yürütürken Johnson da AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile telefonda görüştü.
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