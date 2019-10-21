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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP
21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Johnson’dan AB’ye imzasız mektup

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Johnson’dan AB’ye imzasız mektup

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkeyi 31 Ekim’de AB’den çıkarma sözüne rağmen Brüksel’den üç aylık erteleme istedi. Ancak Johnson, İngiliz parlamentosunun bu yöndeki kararını desteklemediği için bu talebi imzasız mektup ile iletti.

GÖREVE geldiğinden bu yana ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda izlediği sıra dışı politikalarla dikkat çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu adımlarına bir yenisini ekledi. Avam Kamarası’ndaki gelişmeler nedeniyle AB’den erteleme talep etmek zorunda kalan Johnson, yasal zorunluluk olan bu hamleyi imzasız mektupla yaptı.

AB ile yeni bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğini açıkça beyan eden Johnson Brüksel’e üç mektup gönderdi. İngiltere Başbakanı adına düzenlenen ilk mektupta “Birleşik Krallık’ın 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talep ettiği” vurgusuna yer verildi. Ancak bu mektupta Johnson’ın imzası yoktu. Johnson’ın gönderdiği ikinci mektup ise 19 Ekim’de çekilme anlaşmasının imzalanmamış olması durumunda üç aylık bir erteleme talep edilmesine dayanan yasal düzenlemenin beş sayfalık fotokopisiydi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a gönderilen üçüncü mektupta ise Johnson, ertelemeden yana olmadığını bunun hem ülkesinin hem de AB’deki ortaklarının çıkarlarına ve ilişkilere zarar vereceğini belirtti. Boris Johnson, imzasını üçüncü mektuba attı.

YENİ BİR YARGI SÜRECİ

Erteleme talebinin imzasız mektupla yapılması ve başka bir mektupla bunun İngiliz hükümetinin isteği olmadığı mesajının verilmesi Johnson’ı yeni bir yargı süreciyle karşı karşıya bırakabilir. Brexit’te gelinen yeni aşama karşısında Brüksel’de ‘bekleyip görme’ havası hâkim. AB daimi temsilcileri örneğine çok rastlanmayan şekilde pazar günü bir araya gelerek, Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ile 15 dakika süren bir toplantıda onay sürecini ele aldılar.

AB ACELE ETMEYECEK

Johnson’ın mektubuna verilecek cevap için acele etme niyetinde olmayan AB, bu haftanın sonuna kadar bekleyip Londra’daki gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini görmek istiyor. AB’nin bekleme moduna geçmesinde Brüksel’deki zirvede Johnson ile üzerinde anlaşılan metnin Avam Kamarası tarafından şu aşamada reddedilmemiş olması etkili oldu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk önümüzdeki günlerde başkentlerle temas kuracak. AB liderlerinin Londra’daki gelişmeler ışığında vereceği kararın oybirliğiyle alınması gerekiyor. Ertelemeye karşı olanların başını Fransa çekiyor. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada yeni bir ertelemenin kimsenin yararına olmayacağı mesajı verildi. Berlin ise daha esnek.

Johnson’dan AB’ye imzasız mektup

PARLAMENTODA KRİTİK HAFTA

Başbakan Boris Johnson’ın isteksiz şekilde de olsa Brexit için Avrupa Birliği’nden, yasa gereği, üç aylık bir erteleme talep etmesinin ardından Avam Kamarası’nı kritik bir hafta bekliyor. Şu ana kadar önüne gelen Brexit planlarını üç kez reddeden İngiliz Parlamentosu’nda AB’ye gönderilen erteleme mektubunun ardından dengelerin değişip değişmeyeceği merak konusu.

Gelinen noktada iki olasılık üzerinde duruluyor. Buna göre Johnson ya geçen hafta AB ile üzerinde anlaştığı metni oylama için bir kez daha parlamentoya getirecek ya da yarın ikinci okumaya sunacak. Johnson’ın oylama yönünde adım atması halinde kilit isim, metnin bağlayıcı şekilde oylamaya sunulup sunulmaması kararını verecek olan, Avam Kamarası Başkanı John Bercow olacak. İkinci okuma durumunda ise, Johnson okumadan sonra yapılacak oylamadan destek alırsa Brexit süreci ‘normale’ dönecek. Johnson’ın istediği desteği alamaması halinde genel seçimin önü açılmış olacak.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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