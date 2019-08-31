Johnson’a karşı yasal hamle
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinde parlamentonun açılışını ertelemesine karşı formüller aranıyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi’nin dün ertelemenin geçici olarak ertelenmesine yönelik yaptığı başvurulardan henüz bir sonuç çıkmadı. Muhalefet, Johnson’un 31 Ekim’de sona eren Brexit süreci öncesinde parlamentonun kendisine karşı hamle yapmasını engellemek için parlamentonun açılışını bir aydan fazla bir süreyle ertelenmesini ‘demokrasi karşıtı’ bir hareket olarak yorumluyor.
ANLAŞMASIZ AYRILIK
Dün açıklama yapan Başbakan Boris Johnson, bu süreçte AB ile yürütülecek müzakerelere yoğunlaşmak istediğini, AB ile anlaşmalı bir şekilde ayrılmayı tercih edeceklerini ancak anlaşmasız bir ayrılık için hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti. AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva ise İngiltere’nin talebi üzerine taraflar arasındaki teknik müzakerelerin gelecek haftadan itibaren yoğunlaşacağını bildirdi.
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