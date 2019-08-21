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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Johnson ile AB’nin Brexit kavgası başladı

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Johnson ile AB’nin Brexit kavgası başladı

AB ile ayrılık anlaşması (Brexit) yüzünden koltuğunu bırakmak zorunda kalan Theresa May’in yerine geçen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın AB ile kavgası başladı. Brexit anlaşmasında revizyon isteyen Johnson’a AB ret yanıtı verdi.

BAŞBAKAN olduktan sonra 31 Ekim’de İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden ne şekilde olursa olsun çıkarma (Brexit) taahhüdünde bulunan Boris Johnson’ın ilk somut hamlesi Brüksel’e takıldı. Brexit sonrasında İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemek için mevcut Çekilme Anlaşması’na dahil edilen tedbir maddesinin (backstop) kaldırılmasını dört sayfalık bir mektupla talep eden Johnson’a AB’den ret cevabı geldi. Johnson, daha iyi bir çözüm bulunana kadar İngiltere’yi AB ile gümrük birliğinde tutacak, Kuzey İrlanda’nın da Ortak Pazar kurallarına bağlı kalması sonucunu doğuracak maddenin demokratik olmadığını ve ülkesinin egemenliğini tehdit eder nitelikte olduğunu savundu. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise bu talebi reddederek Johnson’ın gerçekçi bir alternatif sunmadığını ifade etti.

TUSK YANIT VERDİ

AB kulislerinde ‘halkla ilişkiler çalışması ve suçu Brüksel’e atma girişimi’ olarak yorumlanan mektuba yanıt veren Tusk, tedbir maddesinin alternatif bulunana kadar sigorta niteliğinde olduğunu belirtti. Tusk, “Tedbir maddesine karşı olanlar ve alternatifler sunmayanlar her ne kadar kabul etmeseler de aslında bir sınır oluşturulmasına destek oluyorlar” dedi. AB Komisyonu da mektubun herhangi bir çözüm sunmadığını açıkladı. Bu gelişmelerden sonra Londra 1 Eylül’den sonra İngiliz yetkililerin ulusal çıkar söz konusu olmadığı sürece AB toplantılarına katılmayacağını duyurdu. m Güven ÖZALP / BRÜKSEL

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