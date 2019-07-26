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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Johnson AB’ye bayrak açtı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Johnson AB’ye bayrak açtı

Önceliğini 31 Ekim’de nasıl olursa olsun İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) olarak belirleyen Başbakan Boris Johnson, Brüksel’e bayrak açarak aylarca müzakere edilen mevcut anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Selefi Theresa May’in AB ile müzakere ettiği belgeyi üç kez reddeden Avam Kamarası’nda konuşan Johnson, “Şartları hem bu parlamento hem de bu ülke açısından kabul edilemez. Bağımsız ve kendisine saygı duyan hiçbir ülke ekonomik bağımsızlığımızı ve kendi kendimizi yönetme hakkımızı devreden bir antlaşmaya onay veremez” dedi.

ALTERNATİF MESAJI

Brexit sonrasında İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmasını engelleme amacıyla oluşturulan ve İngiltere’nin belli bir süre daha gümrük birliği ve ortak pazar kurallarına uymasına dayanan tedbir maddesine tamamen karşı çıkan Johnson, iyi niyetle bir alternatif üzerinde çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi. “İngiliz Trump” benzetmesinin hakkını veren, somut veriler içermekten uzak, retoriği bol bir konuşma yapan Johnson, ‘31 Ekim’de Brexit’ hedefinin ciddi olduğunu kanıtlamak istercesine, 1 Kasım’da göreve başlayacak yeni AB Komisyonu’na İngiliz üye önermeyeceklerini açıkladı. Tercihinin anlaşmalı Brexit olduğu ve bunun için hâlâ zaman bulunduğu, bununla birlikte İngiltere’nin anlaşmasız ayrılığa bazılarının sandığından daha hazır olduğu da Johnson’ın vurguları arasında yer aldı.

AB KAPI DUVAR

AB kanadında ise herhangi pozisyon değişikliği söz konusu değil. Şu aşamada AB liderleri ekimden önce bir araya gelmeyi ya da acil toplantı düzenlemeyi öngörmezken mevcut antlaşmanın yeniden müzakere edilmesine kapı hâlâ kapalı. AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, “Sağlanan anlaşma mümkün olan en iyi anlaşma” dedi.

KARDEŞİ DE KABİNEDE

Johnson, selefi Theresa May’in kabinesinde bazı kesimlerce ‘siyasi kıyım’ olarak değerlendirilen kapsamlı değişikliklerle adeta yeni bir kabine yaratırken kardeşi Jo Johnson’a da devlet bakanlığı görevi verdi. Johnson, Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı’nda Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığı’nda Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da tanındı. Jo Johnson, May’in kabinesinde Ulaştırma Bakanlığı’nda Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 2018’de bu görevinden istifa eden Jo Johnson’ın Brexit konusunda Başbakan Johnson ile görüşleri birebir örtüşmüyor. Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan Jo Johnson, 2016’daki referandumda AB’de kalınması için kampanya yürütmüştü.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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