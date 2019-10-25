Johnson 12 Aralık’ta seçim istiyor
İngiltere Başbakan Boris Johnson, pazartesi günü erken seçim talebinde bulunacağını açıkladı.
Buna göre Johnson, ülkeyi 12 Aralık’ta erken seçime götürmek için parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’na önerge sunacak. İngiliz yasalarına göre, erken seçim önergesinin milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Johnson daha önce de iki kez erken seçim önergesi vermiş ancak onay alamamıştı. Muhalefet partilerinin Brexit’in ertelenmesi durumunda erken seçime destek verebileceği belirtiliyor. İngiltere, Başbakan Johnson’ın kişisel olarak karşı çıkmasına karşın, Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelenmesini talep etmişti. AB’nin halihazırda 31 Ekim olan Birlik’ten çıkış tarihinin ertelenmesine ilişkin talebe bugün yanıt vermesi bekleniyor.
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