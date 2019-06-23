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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
23.06.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

John Bolton'dan flaş İran çıkışı

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John Bolton'dan flaş İran çıkışı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Bolton, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'a uygulanan yaptırımlar listesine dün gece yenilerinin eklendiğini hatırlatarak "İran, ABD ve dünyaya karşı asla nükleer silah sahibi olamayacak." ifadelerini kullandı.     

İran'ın bölgedeki faaliyetlerini kastederek "Kimse onlara Orta Doğu'da avlanma lisansı vermedi" diyen Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamasına atıfta bulunarak, "Ordumuz yenilendi ve hazır" diye konuştu.     

Bolton, Tahran yönetimine ABD'nin sağduyu ve ihtiyatlı davranmasını zayıflıkla karıştırmamaları uyarısında bulundu.     

İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın nükleer programını savunanları eleştirerek Tahran'ın büyük bir imparatorluk kurmak istediğini, bölgede terörü yaydığını ve Suriye'de askeri üsler inşa ettiğini öne sürdü.     

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise ABD Hava Kuvvetlerine ait düşürülen İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçtiğini duyurmuştu.     

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