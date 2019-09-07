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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
07.09.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

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John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta yaklaşık altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait ‘Adrian Darya 1’ (Önceki adı Grace 1) isimli petrol tankerinin Suriye limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı.

Bolton, sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, “Adrian Darya-1 gemisinin Suriye’ye yönlendirilmediğini söyleyenler inkar içinde. Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Konuşabiliriz, ancak yalan söylemeyi ve terörü yaymayı bırakana kadar, yaptırımlara dair herhangi destek alamaz” mesajını paylaştı.

Bolton'un paylaştığı uydu fotoğrafında, geminin Suriye'nin Tartus Deniz Üssü yakınında olduğu görülüyor.

John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

MİDDLEEASTEYE SİTESİ DE GEMİNİN SURİYE’DE YAKITINI BIRAKTINI İDDİA ETMİŞTİ

Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi, İran tankeri Adrian Darya 1’in, Suriye’ye petrol teslimatı yaptığını iddia etti. MEE’de yer alan haberde, daha önce 2,1 milyon varil petrol olduğu bildirilen tankerin, Suriye’nin Baniyas Limanı’nda, yükünün yüzde 55'inin yerel saatle 22.15'te boşalttığı iddia edildi. Gemi en son Akdeniz'in doğusunda, Suriye açıklarında görülmüş ve 2 Eylül'de takip sistemini kapatmıştı.

 

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