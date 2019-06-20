JLo’yu izlemeye geliyor
ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez’in “It’s My Party” turnesi kapsamında Antalya’da vereceği konserin biletleri şu anda 7 bin TL’den alıcı bulurken, 28 locanın büyük bölümünün de satıldığı belirtildi.
Rus milyarder Roman Abramoviç’in de JLo’nun 6 Ağustos’taki konserini yakın arkadaşlarıyla birlikte izlemek için 20 bin Euro (130 bin TL) değerinde bir loca kiraladığı öne sürüldü.
ÖZEL YATLA GELECEK
Abramoviç ve arkadaşlarının konser için Antalya’ya özel yatla geleceği iddia ediliyor.
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