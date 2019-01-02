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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Getty Images
02.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Jinping: Tayvan'ın bağımsızlığı felaket olur

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Jinping: Tayvan'ın bağımsızlığı felaket olur

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını söyleyerek, birleşme için güç kullanma ihtimalini devre dışı bırakamayacağını açıkladı.

Pekin'de düzenlenen bir törende konuşan Şi, birleşmenin, Tayvan'ı anakaranın parçası olarak gören "Tek Çin" prensibi gereği gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Çin, her ne kadar Tayvan'ı bir gün anakara ile bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor.

Şi, konuşmasında bağımsızlık yanlılarına da seslenerek, "Tayvan'daki herkes, bağımsızlığın, büyük bir felaket olacağını anlamalıdır" dedi.

'TÜM GEREKLİ ADIMLARI ATABİLİRİZ'

"Barış içinde bir birleşme için alan yaratma konusunda istekli olduklarını" vurgulayan Çin lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi, tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız"

Şi, konunun iç meseleleri olduğunu, dışarıda müdahale kabul etmeyeceklerini de vurguladı.

1949 yılında Çin iç savaşı sırasında, Komünistlere yenilen Milliyetçiler, ada olan Tayvan'a kaçmışlardı.

Nüfusunun %90'ından fazlası Han kökenli Çinli olan Tayvan, Çin ile ticari ve kültürel ilişkileri bulunmakla birlikte, ülkenin demokratik niteliğini de korumak istiyor.

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