Jet lagdan kurtulmanın püf noktaları
Jet lag olarak bilinen uzun uçuşlarda uyku bozukluğu pek çok yolcunun şikâyetleri arasında yer alıyor.
İngiliz uyku uzmanı James Wilson jet lagdan kaçınmanın püf noktalarını paylaştı. Buna göre uçuş sırasında uyurken battaniye kullanmak, partnerinin parfümünü ya da tıraş sonrası kolonyasını kıyafetlere sıkmak, saat ayarlarını değiştirmek ve uçuşlarda kendi yastığını taşımak jet lagı atlatmanın etkili yolları arasında. Ayrıca uzun uçuşlarda mutlaka rahat kıyafet giyilmesini tavsiye ediyor.
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