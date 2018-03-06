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    Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez, 73 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Mevlana’nın bir sözünü paylaştı.

    Latin kökenli dünyaca ünlü popçu Jennifer Lopez, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden... Sıklıkla fotoğraf ve video paylaşımı yapan güzel yıldız, bugün 73 milyon takipçisinin bulunduğu resmi hesabından Mevlana’nın bir sözünü paylaştı.

    Jennifer Lopez, Mevlana’nın şu sözlerine yer verdi:

    “Dans et kalbin kırılmış ve orta yerlerde paramparça açılmışken, dans et eğer acılarını saran yara bezlerini söküp attıysan, savaşın kavganın tam ortasında dans et, kaynayan kanının içinde dans et , dans et ruhun ve kalbin tamamen özgürken.”

    Jennifer Lopez’den Mevlana paylaşımı

    Lopez, paylaşımının altına, “Umarım dans ediyorsundur” ve “Dans dünyası” etiketlerini ekledi. Paylaşımı aralarında birçok Türk takipçinin bulunduğu 44 bine yakın kişi beğenirken, paylaşımın altına 500’e yakın yorum yapıldı.

    Etiketler: jennifer lopez , Mevlana , Instagram , dans , latin
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