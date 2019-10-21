Jennifer Lawrence evlendi
ABD’de Hollywood’un en genç ve çekici yıldızlarından Jennifer Lawrence (29), sonunda ‘Evet’ diyerek hayli çalkantılı aşk hayatına son verdi.
Lawrence ve sanat galerisi direktörü nişanlısı Cooke Maroney (34), geçtiğimiz cumartesi günü Rhode Adası’nda pek çok ünlü yıldızın da katıldığı görkemli bir düğünle evlendiler. Hollywood’un son dönemdeki en ilgi çeken düğünü için Rhode Adası’nın tarihi ‘Belcourt of Newport’ evi özel olarak dekore edildi. Lawrence’ın Dior imzalı bir gelinlik giydiği öğrenilen düğünden fotoğraflar henüz basınla paylaşılmasa da Emma Stone, Sienna Miller, Kris Jenner ve Ashley Olsen gibi ünlü isimlerin Lawrence’ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları biliniyor.
Rhode Adası’nın tarihi ‘Belcourt of Newport’ evi, özel olarak dekore edildi. Düğün çadırı kuruldu.
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