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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: EPA/EFE
27.05.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Japonya'nın İran ile arabuluculuk teklifine Trump'tan olumlu yanıt

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Japonya'nın İran ile arabuluculuk teklifine Trump'tan olumlu yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifini desteklediğini söyledi. Trump dört günlük bir ziyaret için Japonya'da bulunuyor.

Abe, gelecek ay ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere Tahran'a gidecek.

İran, ABD yönetimi ile görüşme konusuna ilgi göstermediğini ifade ediyor. ABD, nükleer programı nedeniyle İran'a yaptırım uyguluyor.

ABD bu ay başında İran'a "net ve kesin" bir mesaj vermek için Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermişti, bölgeye ayrıca 1500 asker gönderileceği açıklanmıştı.

İran ile doğrudan müzakere için arabuluculuk teklifi konusunda Trump "Başbakanın ve Japonya'nın İran ile iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"İran'ın görüşmeden yana olacağına inanıyorum. Onlar görüşmek isterse biz de isteriz… Kimse kötü bir şey olsun istemez, özellikle ben" diye devam etti.

KUZEY KORE İLE İLİŞKİLER

Trump'ın, Kuzey Kore konusunda da benzer bir uzlaşmacı yaklaşımı benimsediği ifade ediliyor. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkilerinin "büyük bir saygıya" dayandığını ifade ederek bu ülkenin nükleer silah programının sona erdirilmesi konusundaki gelişmelerden söz etti.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirmesini istiyor. Pyongyang'ın kısa menzilli füze denemeleri üzerine görüşmeler çıkmaza girmişti.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ifade etmiş, Kuzey Kore ise Bolton'u "savaş kışkırtıcısı" ve "arızalı insan ürünü" olarak nitelemişti.

Bugün öğleden sonra Trump ve Abe'nin görüşmeleri İran, Kuzey Kore ve ticari ilişkiler üzerinde yoğunlaştı.

İki liderin yaptığı basın toplantısında Abe, Kuzey Kore lideri ile yüz yüze bir görüşme yapma talebinin Trump tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.

Japonya bu görüşmede, 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor. Kuzey Kore'nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine, Japon kültürünü ve Japonca öğretmeleri için kullandığı öne sürülüyor.

Trump, ABD-Japonya ilişkilerinin "hiç bu kadar iyi olmadığını" ifade etti. Japonya'nın devasa ticaret fazlasına dikkat çekerek "ticaret dengesini hızla düzelteceklerini" vurguladı.

Japonya, otomotiv ürünleri ve yedek parçalarına yüksek gümrük vergisi uygulama yoluyla ABD'nin ticaret açığını kapatma tehditlerinden vazgeçmesini istiyor.

Dört günlük ziyaret için Japonya'da olan Trump, ülkenin yeni imparatoru Naruhito ve imparatoriçe Masako tarafından da Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda kabul edildi.

Trump, birkaç hafta önce tahta geçen Naruhito ile görüşen ilk yabancı lider oldu. Trump bundan "büyük bir onur" duyduğunu ifade etti.

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